Джикия - Селихову: "Понимаю как никто другой"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия пожелал выздоровления вратарю команды Александру Селихову. Голкипер в пятницу получил травму ахиллова сухожилия и будет восстанавливаться до полугода. Повреждение не позволило ему попасть в расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018. Джикия в январе порвал крестообразные связки и тоже не сыграет на домашнем турнире.

"Понимаю как никто другой. Здоровья и скорейшего выздоровления! Мы рядом", - написал Джикия в Инстаграме.