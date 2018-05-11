21:47 | Футбол — РФПЛ

Джикия - Селихову: "Понимаю как никто другой"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия пожелал выздоровления вратарю команды Александру Селихову. Голкипер в пятницу получил травму ахиллова сухожилия и будет восстанавливаться до полугода. Повреждение не позволило ему попасть в расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018. Джикия в январе порвал крестообразные связки и тоже не сыграет на домашнем турнире.

"Понимаю как никто другой. Здоровья и скорейшего выздоровления! Мы рядом", - написал Джикия в Инстаграме.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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AndruFka

Выздоровления скорейшего обоим!!!

22:27

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