Джикия с костылями. Фото

Пресс-служба "Спартака" опубликовала фотографии защитника Георгия Джикии, который получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с "Шанхай Шанган" (0:1). Игрок сборной России передвигается на костылях, а на левой ноге у него наложена шина. Напомним, что Джикии в ближайшее время предстоит операция. Сам игрок отметил следующее: "Скоро вернусь, и все будет хорошо".

Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии