Джикия рассказал, с кем тесно общается после ухода Джано

Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что стал тесно общаться с хавбеком Александром Ташаевым после ухода Джано в аренду в "Крылья Советов". 25-летний игрок добавил, что с пониманием отнесся к отъезду друга в Самару.

- Джано в аренде? Это грустно, жду его назад, - сказал Джикия в интервью клубной пресс-службе. - Он один из лучших моих друзей, мне его не хватает. Но я с пониманием к этому отнесся. Жду его обратно летом. Кто теперь мой сосед? Сейчас проводим время с Ташаевым вместе.

В текущем сезоне Джикия провел 22 матча за "Спартак" и забил 1 гол.

Все о чемпионате России - здесь