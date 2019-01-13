21:23 | Футбол — РПЛ

Джикия рассказал, с кем тесно общается после ухода Джано

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Защитник "Спартака"  Георгий Джикия заявил, что стал тесно общаться с хавбеком Александром Ташаевым после ухода Джано в аренду в "Крылья Советов". 25-летний игрок добавил, что с пониманием отнесся к отъезду друга в Самару.

- Джано в аренде? Это грустно, жду его назад, - сказал Джикия в интервью клубной пресс-службе. - Он один из лучших моих друзей, мне его не хватает. Но я с пониманием к этому отнесся. Жду его обратно летом. Кто теперь мой сосед? Сейчас проводим время с Ташаевым вместе. 

В текущем сезоне Джикия провел 22 матча за "Спартак" и забил 1 гол.

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