Джикия рассказал, чьим голосом говорит его навигатор. Это не Глушаков

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в эфире VK-Life заявил, что не хотел бы становиться голосом навигатора. По словам футболиста, это будет мешать ему добираться до места.

- По городу и в городе езжу, как положено, но есть определенные моменты, где иногда нужно обострить ситуацию, когда видишь, что никого нет, - сказал Джикия в эфире VK-Life. - Сейчас в навигаторе модно выбирать голос, мне Газинский подсказывает, куда ехать. Поэтому, когда Газинский говорит, что впереди нет камер, я иногда могу разогнаться. Сам бы не хотел озвучивать навигатор – я тогда точно не доеду до места.

Ранее пользователи получили возможность установить "озвучку" от полузащитника "Краснодара" Юрия Газинского, защитника "Ростова" Сергея Паршивлюка, нападающего "Динамо" Кирилла Панченко, полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, хавбека "Спартака"Дениса Глушакова, а в начале августа – от форварда "Зенита" Артема Дзюбы.