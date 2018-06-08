Защитник "Спартака" Георгий Джикия провел первую тренировку в межсезонье, сообщает пресс-служба красно-белых. Игрок в Тарасовке сначала провел занятие в тренажерном зале, а затем вышел на поле, где под дождем выполнил упражения с мячом. Позже он снова вернлся в зал. В общей сложности занятие продлилось чуть больше полутора часов.

В работе ему помогал тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, ранее пополнивший тренерский штаб Массимо Карреры. В отпуске Джикия, который восстанавливается после операции на колене, сделанной в январе, занимался по индивидуальной программе. Врачи считают положительной динамику его восстановления.