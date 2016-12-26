20:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джикия посетил клубный музей "Спартака"

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Новичок "Спартака" Георгий Джикия посетил клубный музей. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Сегодня 23-летний защитник, ранее выступавший за "Амкар", подписал долгосрочный контракт со "Спартаком". Соглашение вступает в силу 27 декабря.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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DAVI SVININU!

Секта!

21:35

SP2

А клятву спартаковца будет давать? А посвящение в настоящие спартаковцы? Чтобы дух передать? )) Иначе вдруг дух окажется, скажем, динамовский? Как потом исправлять-то? ))

21:18

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