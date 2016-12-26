Джикия посетил клубный музей "Спартака"

Новичок "Спартака" Георгий Джикия посетил клубный музей. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Сегодня 23-летний защитник, ранее выступавший за "Амкар", подписал долгосрочный контракт со "Спартаком". Соглашение вступает в силу 27 декабря.
Сразу после подписания контракта со "Спартаком" Георгий Джикия отправился на экскурсию в наш клубный музей. pic.twitter.com/XSPiUNyXJe– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 декабря 2016 г.
DAVI SVININU!
Секта!
21:35
SP2
А клятву спартаковца будет давать? А посвящение в настоящие спартаковцы? Чтобы дух передать? )) Иначе вдруг дух окажется, скажем, динамовский? Как потом исправлять-то? ))
21:18