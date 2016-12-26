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Джикия попрощался с "Амкаром"

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Защитник Георгий Джикия, перешедший из "Амкара" в "Спартак", попрощался с пермским клубом. 23-летний игрок сборной России выразил надежду, что болельщики "Амкара" с пониманием отнесутся к его решению.

 
Сегодня. Москва. Георгий ДЖИКИЯ и генеральный директор Сергей РОДИОНОВ.Джикия стал игроком "Спартака"

– Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем меня свела судьба в Перми – тренерам и футболистам "Амкара", сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам, чью поддержку я чувствовал с самого первого дня, – приводит официальный сайт "Амкара" слова Джикии. – Это были яркие и счастливые полтора года, которые я всегда буду вспоминать с теплотой и благодарностью. Надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению – переход в один из сильнейших клубов страны открывает для меня новые горизонты, о которых мечтает каждый спортсмен.

А я, раз уж этот трансфер пришелся на предновогодние дни, хочу заодно поздравить всех с наступающим праздником и пожелать каждому из вас только добра и позитива, успехов и побед. Мы еще не раз встретимся, и пусть каждая встреча будет для нас праздником!

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Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31686/

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