Джикия - об игре за "Амкар": "Обидно было проиграть "Спартаку" на последней минуте матча"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что ему было обидно проиграть красно-белым во время выступлений за "Амкар" в первой половине сезона-2016/17. Тогда московский клуб с минимальным счетом обыграл пермяков в домашнем матче благодаря голу хавбека Дениса Глушакова на последних минутах.

- Матч "Спартак" - "Амкар"? Я играл тогда за "Амкар", представляете, каково мне было пропустить на 94-й минуте и проиграть? - сказал Джикия в эфире программы "Недетский вопрос" на youtube-канале красно-белых. - Обидно, да... Но, как оказалось, через месяц я перешел в "Спартак", и эти очки мне понадобились, чтоб стать чемпионом.

Напомним, Джикия в составе "Спартака" становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок-2017. В текущем сезоне он провел 16 матчей за красно-белых и забил 1 гол.

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