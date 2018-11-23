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Джикия - об игре за "Амкар": "Обидно было проиграть "Спартаку" на последней минуте матча"

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Защитник "Спартака"  Георгий Джикия заявил, что ему было обидно проиграть красно-белым во время выступлений за "Амкар" в первой половине сезона-2016/17. Тогда московский клуб с минимальным счетом обыграл пермяков в домашнем матче благодаря голу хавбека Дениса Глушакова на последних минутах.

- Матч "Спартак" - "Амкар"? Я играл тогда за "Амкар", представляете, каково мне было пропустить на 94-й минуте и проиграть? - сказал Джикия в эфире программы "Недетский вопрос" на youtube-канале красно-белых. -  Обидно, да... Но, как оказалось, через месяц я перешел в "Спартак", и эти очки мне понадобились, чтоб стать чемпионом.

Напомним, Джикия в составе "Спартака" становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок-2017. В текущем сезоне он провел 16 матчей за красно-белых и забил 1 гол.

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https://www.youtube.com/watch?v=9CFPqiVeq-0

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