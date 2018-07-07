Джикия начал тренироваться в общей группе "Спартака"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия приступил к тренировкам в общей группе, информирует официальный сайт красно-белых. 24-летний футболист получил тяжелую травму в контрольном матче против "Шанхай Шанган" прошлой зимой.

Вместе с Джикией в общей группе начал тренироваться защитник Николай Рассказов, также получивший серьезное повреждение. Оба футболиста занимались с ограничениями.

Вратарь Александр Селихов и хавбек Джано Ананидзе продолжают восстанавливаться после травм.

"Спартак" проводит сбор в Австрии с 6 по 22 июля.

Все о чемпионате России по футболу