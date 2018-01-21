Джикия может быть прооперирован в понедельник

Защитник "Спартака" Георгий Джикия покинул расположение команды и отправился в Рим, сообщает пресс-служба красно-белых. Завтра 24-летний игрок может быть прооперирован.
Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).
На тренировке "Спартака" в ОАЭ по индивидуальной программе занимались защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-21-zavtra_spartak_provedet_sparring_s_astanoy/