Джикия может быть прооперирован в понедельник

Защитник "Спартака" Георгий Джикия покинул расположение команды и отправился в Рим, сообщает пресс-служба красно-белых. Завтра 24-летний игрок может быть прооперирован.

Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

На тренировке "Спартака" в ОАЭ по индивидуальной программе занимались защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.