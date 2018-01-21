17:32 | Футбол — РФПЛ

Джикия может быть прооперирован в понедельник


Защитник "Спартака" Георгий Джикия покинул расположение команды и отправился в Рим, сообщает пресс-служба красно-белых. Завтра 24-летний игрок может быть прооперирован.

Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

На тренировке "Спартака" в ОАЭ по индивидуальной программе занимались защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-01-21-zavtra_spartak_provedet_sparring_s_astanoy/

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