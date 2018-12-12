Джикия - Кокорину и Мамаеву: "На футбольных полях вас очень не хватает"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Ролик с его обращением выложил в Инстаграме хавбек "Крыльев Советов" Алан Чочиев.

"Парни, хочу поддержать вас в этот непростой момент. Хочу пожелать вам, самое главное, терпения и сил. Терпения и сил вашим родным и близким людям, которые очень любят вас, скучают и, самое главное, ждут вас дома. На футбольных полях вас очень не хватает. Надеюсь, что все будет хорошо. Обнимаю вас", - заявил Джикия.

Кокорин и Мамаев арестованы по подозрению по статьям "Побои" и "Хулиганство" и находятся в СИЗО. В октябре они стали участниками двух драк, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Суд арестовал футболистов до 8 декабря, позже арест был продлен до 8 февраля.