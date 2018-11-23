14:33 | Футбол — РПЛ

Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу

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Футболисты "Спартака" Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо и Михаил Игнатов вернулись в общую группу, информирует пресс-служба клуба. Все трое накануне вернулись из расположения национальных сборных и занимались по индивидуальной программе.

Красно-белые продолжают подготовку к матчу 15-го тура российской премьер-лиги против "Крыльев Советов". Эта игра станет первой для нового главного тренера команды Олега Кононова.

Тренировка началась в тренажерном зале, затем прошло теоретическое занятие, и после этого игроки вышли на поле. Футболисты выполняли игровые упражнений, работали над тактикой и отрабатывали удары с лета после подач с флангов.

Матч "Спартак" – "Крылья Советов" состоится на "Открытие Арене" в воскресенье, 25 ноября. Начало – в 14:00.

Спартак - Крылья Советов

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-11-23-dzhikiya_ignatov_i_melgarekho__v_obshchey_gruppe/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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