Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу

Футболисты "Спартака" Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо и Михаил Игнатов вернулись в общую группу, информирует пресс-служба клуба. Все трое накануне вернулись из расположения национальных сборных и занимались по индивидуальной программе.
Красно-белые продолжают подготовку к матчу 15-го тура российской премьер-лиги против "Крыльев Советов". Эта игра станет первой для нового главного тренера команды Олега Кононова.
Тренировка началась в тренажерном зале, затем прошло теоретическое занятие, и после этого игроки вышли на поле. Футболисты выполняли игровые упражнений, работали над тактикой и отрабатывали удары с лета после подач с флангов.
Матч "Спартак" – "Крылья Советов" состоится на "Открытие Арене" в воскресенье, 25 ноября. Начало – в 14:00.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-11-23-dzhikiya_ignatov_i_melgarekho__v_obshchey_gruppe/