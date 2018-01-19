Джикия - четвертый футболист, порвавший "кресты" при Каррере

Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил серьезное повреждение в товарищеском матче с клубом "Шанхай Шанган" (0:1). 24-летний игрок обороны – восьмой футболист красно-белых, получивший травму связок колена за время работы в клубе Массимо Карреры.
Джикия прошел обследование в присутствии руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова. Оно выявило разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Игроку потребуется операция.
Отметим, что в ноябре прошлого года от подобной травмы восстановился полузащитник Роман Зобнин. Реабилитацию после похожих травм продолжают защитник Георгий Тигиев и хавбек Артем Тимофеев. (Кирилл БУРДАКОВ)
Травмы колена, полученные игроками "Спартака" за время работы в клубе Массимо Карреры
|Игрок
|Диагноз
|Дата травмы
|Возвращение
|Сердар ТАСКИ
|Частичный разрыв внутренней боковой связк
|05.12.2016
|26.02.2017
|Роман ЗОБНИН*
|Повреждения боковой и крестообразной связок
|05.06.2017
|14.11.2017
|Александр СЕЛИХОВ
|Растяжение боковой связки
|30.07.2017
|04.08.2017
|Артем ТИМОФЕЕВ
|Разрыв передней крестообразной связки
|09.08.2017
|?
|Игорь ЛЕОНТЬЕВ
|Повреждение боковой связки
|27.08.2017
|07.01.2018
|Георгий ТИГИЕВ
|Разрыв передней крестообразной связки
|17.09.2017
|?
|Артем РЕБРОВ
|Частичное повреждение связок
|26.09.2017
|27.10.2017
|Георгий ДЖИКИЯ
|Разрыв передней крестообразной связки
|18.01.2018
|?
* Травма получена в матче за сборную России.
Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии
Опрос
- Артем Ребров
- Спартак (футбол)
- Михаил Вартапетов
- Артем Тимофеев
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- Роман Зобнин
- Александр Селихов
- Шанхай Шанган
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Непорочный как ТИ
поздравим итальянских горнолыжников! Молодцы ребяты на газпром-ржд работают...фидун слабак, что даже выгнать этих чуд не может...
18:06
Askido
И это только травмы колен!!!
15:24
Millwall82
тренер-лыжник явно друг Манчини)
14:36
genas
жаль...нормальный игрок...думаю всевышний его за шоколад наказал....
13:11
= Даль =
багаж Аленичева, имхо
13:00
qm65883e
это багаж нового тренера по физ. подготовке. Раньше такого кол-во травм не наблюдаось
12:58
bezik
valmag. разрыв то только у 4. у остальных повреждение/надрыв/растяжение
12:52
valmag
Автор умеет считать и знает ли разницу между четыре и восемь? Может подучит арифметику?
12:22
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
А, может, проходясь по Каррере, именно в ЭТОЙ "консерватории что--то не так"??? Как поговаривал М.М.Жванецкий....
11:55
Stiffupperlip
Ну хотелось бы такой же выкладки по другим тренерам и игрокам , а так сравнивать не с чем и не с кем.
11:38
pahom-17
это случайно...
11:35
КирпичИнвест
Селихов жжот
11:06
shpasic
это багаж Аленичева.
11:04