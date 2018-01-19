11:04 | Футбол — РФПЛ

Джикия - четвертый футболист, порвавший "кресты" при Каррере

Из-за травмы в товарищеском матче Георгий ДЖИКИЯ рискует пропустить ЧМ-2018. Фото spartak.com
Из-за травмы в товарищеском матче Георгий ДЖИКИЯ рискует пропустить ЧМ-2018. Фото spartak.com
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Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил серьезное повреждение в товарищеском матче с клубом "Шанхай Шанган" (0:1). 24-летний игрок обороны – восьмой футболист красно-белых, получивший травму связок колена за время работы в клубе Массимо Карреры.

Джикия прошел обследование в присутствии руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова. Оно выявило разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Игроку потребуется операция.

Отметим, что в ноябре прошлого года от подобной травмы восстановился полузащитник Роман Зобнин. Реабилитацию после похожих травм продолжают защитник Георгий Тигиев и хавбек Артем Тимофеев. (Кирилл БУРДАКОВ)

Травмы колена, полученные игроками "Спартака" за время работы в клубе Массимо Карреры

Игрок Диагноз Дата травмы Возвращение
Сердар ТАСКИ Частичный разрыв внутренней боковой связк 05.12.2016 26.02.2017
Роман ЗОБНИН* Повреждения боковой и крестообразной связок 05.06.2017 14.11.2017
Александр СЕЛИХОВ Растяжение боковой связки 30.07.2017 04.08.2017
Артем ТИМОФЕЕВ Разрыв передней крестообразной связки 09.08.2017 ?
Игорь ЛЕОНТЬЕВ Повреждение боковой связки 27.08.2017 07.01.2018
Георгий ТИГИЕВ Разрыв передней крестообразной связки 17.09.2017 ?
Артем РЕБРОВ Частичное повреждение связок 26.09.2017 27.10.2017
Георгий ДЖИКИЯ Разрыв передней крестообразной связки 18.01.2018 ?

* Травма получена в матче за сборную России.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Непорочный как ТИ

поздравим итальянских горнолыжников! Молодцы ребяты на газпром-ржд работают...фидун слабак, что даже выгнать этих чуд не может...

18:06

Askido

И это только травмы колен!!!

15:24

Millwall82

тренер-лыжник явно друг Манчини)

14:36

genas

жаль...нормальный игрок...думаю всевышний его за шоколад наказал....

13:11

= Даль =

багаж Аленичева, имхо

13:00

qm65883e

это багаж нового тренера по физ. подготовке. Раньше такого кол-во травм не наблюдаось

12:58

bezik

valmag. разрыв то только у 4. у остальных повреждение/надрыв/растяжение

12:52

valmag

Автор умеет считать и знает ли разницу между четыре и восемь? Может подучит арифметику?

12:22

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

А, может, проходясь по Каррере, именно в ЭТОЙ "консерватории что--то не так"??? Как поговаривал М.М.Жванецкий....

11:55

Stiffupperlip

Ну хотелось бы такой же выкладки по другим тренерам и игрокам , а так сравнивать не с чем и не с кем.

11:38

pahom-17

это случайно...

11:35

КирпичИнвест

Селихов жжот

11:06

shpasic

это багаж Аленичева.

11:04