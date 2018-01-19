Джикия - четвертый футболист, порвавший "кресты" при Каррере

Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил серьезное повреждение в товарищеском матче с клубом "Шанхай Шанган" (0:1). 24-летний игрок обороны – восьмой футболист красно-белых, получивший травму связок колена за время работы в клубе Массимо Карреры.

Джикия прошел обследование в присутствии руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова. Оно выявило разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Игроку потребуется операция.

Отметим, что в ноябре прошлого года от подобной травмы восстановился полузащитник Роман Зобнин. Реабилитацию после похожих травм продолжают защитник Георгий Тигиев и хавбек Артем Тимофеев. (Кирилл БУРДАКОВ)

Травмы колена, полученные игроками "Спартака" за время работы в клубе Массимо Карреры

* Травма получена в матче за сборную России.

Железный человек сломался: "Спартак" и сборная остаются без Джикии