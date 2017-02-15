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Джемал Табидзе: "Переход в чемпионат России - это шаг вперед"

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Полузащитник "Урала" Джемал Табидзе отметил, что перешел в российскую команду из бельгийского "Гента", чтобы получить игровую практику. Грузин стал игроком клуба из Екатеринбурга во вторник. 

- У меня был контракт с "Гентом", - приводит пресс-служба "Урала" слова Табидзе. - Еще шесть месяцев я принадлежал этому клубу. В первой команде на меня не рассчитывали. В основном я играл в дублирующем составе. Меня это не устраивало. Агент мне предложил вариант с "Уралом". Я быстро согласился, потому что считаю, переход в российскую премьер-лигу – это большой шаг вперед.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5365/

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