Джемал Табидзе: "Переход в чемпионат России - это шаг вперед"

Полузащитник "Урала" Джемал Табидзе отметил, что перешел в российскую команду из бельгийского "Гента", чтобы получить игровую практику. Грузин стал игроком клуба из Екатеринбурга во вторник.

- У меня был контракт с "Гентом", - приводит пресс-служба "Урала" слова Табидзе. - Еще шесть месяцев я принадлежал этому клубу. В первой команде на меня не рассчитывали. В основном я играл в дублирующем составе. Меня это не устраивало. Агент мне предложил вариант с "Уралом". Я быстро согласился, потому что считаю, переход в российскую премьер-лигу – это большой шаг вперед.