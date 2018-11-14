"Джеки Чан его зовут". Игрок "Урала" рассказал о своем прозвище

Защитник "Урала" Мингиян Бевеев рассказал о том, какое прозвище ему придумали в основной команде. Полузащитник екатеринбургской команды Георгий Чантурия стал одним из первых, кто стал называть Бевеева Джеки Чаном.

– В команде тебя иногда называют Джеки-Чан. Кто первый тебя так назвал?

– Еще на кипрских сборах на второй день в тренажерном зале тренер по физической подготовке забыл или, может, не знал, как меня зовут, – приводит слова Бевеева пресс-служба "Урала". – И Георгий Чантурия сказал: "Джеки Чан его зовут". Так и приклеилось, все стали так называть, легко запомнить. Я на это не обижаюсь, ведь в фильмах Джеки Чан – положительный герой. В детстве смотрел с ним фильмы.

Бивеев дебютировал за "Урал" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против "Нефтехимика" (3:2). 22-летний футболист отыграл весь матч.