Джефферсон Фрафан: "Шампанское - огонь! А с нами был Бог"

Перуанский нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан поделился эмоциями после победы в матче 29 тура РФПЛ над "Зенитом" (1:0), которая сделала московскую команду чемпионом России сезона-2017/2018.

- Очень вкусное шампанское, просто огонь! Невероятно счастлив. За себя, за команду, за фанатов. Это был тяжелейший матч и такой же тяжелый чемпионат. Но мы были лучшими. Думаю, Бог это увидел и был с нами на последних минутах. Всех с победой! - сказал Фарфан. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)