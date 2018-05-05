Джефферсон Фрафан: "Шампанское - огонь! А с нами был Бог"

Перуанский нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан поделился эмоциями после победы в матче 29 тура РФПЛ над "Зенитом" (1:0), которая сделала московскую команду чемпионом России сезона-2017/2018.
- Очень вкусное шампанское, просто огонь! Невероятно счастлив. За себя, за команду, за фанатов. Это был тяжелейший матч и такой же тяжелый чемпионат. Но мы были лучшими. Думаю, Бог это увидел и был с нами на последних минутах. Всех с победой! - сказал Фарфан. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Contr
"Но мы — русские! С нами Бог! " (А.В. Суворов), например.
20:25
Slim Taller
У немцев во второй мировой тоже был бог.И даже на пряжках об этом написал.
20:10
bvb1987
Фрафан) редакторы чемпа тоже бухают)
19:46
ValeraK
Верно!
19:43