Джефферсон Фарфан: "Вызов в сборную доказывает, что в "Локомотиве" двигаюсь в верном направлении"

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан подчеркнул, что вызов в национальную команду является для него важным событием. По словам хавбека, это говорит о том, что он двигается в правильном направлении.

- Возвращение в сборную Перу для меня очень важное событие. У меня были травмы в течение полутора лет, которые, к сожалению, помешали мне тренироваться и выступать на международном уровне, из-за чего я очень сильно переживал, - приводит ТАСС слова Фарфана. - Теперь это в прошлом. Вызов в сборную еще раз доказывает, что я работаю, тренируюсь и двигаюсь в правильном направлении.

Главный тренер "Локомотива", тренерский штаб, мои партнеры по команде сделали огромный вклад в мое возвращение в сборную. Я очень благодарен всем им, и сделаю все возможное, чтобы играть за свой клуб на максимуме. Надеюсь, это поможет мне вызываться в сборную и в дальнейшем.

На прошлой неделе 32-летний футболист был приглашен в сборную Перу, куда не вызывался с марта 2016 года, для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командами Боливии и Эквадора. Всего на счету Фарфана 75 матчей за сборную, в которых он забил 22 гола.