Джефферсон Фарфан: "Вперед, "Локомотив"

Полузащитник сборной Перу Джефферсон Фарфан, подписавший контракт с "Локомотивом", поблагодарил руководство клуба за возможность проявить себя в составе железнодорожников.

– Теперь я игрок "Локомотива" и очень этому рад, – приводит пресс-служба железнодорожников слова Фарфана. – Для меня это большое событие. Спасибо президенту клуба, тренерскому штабу и болельщикам за то, что выбрали меня. Вперед, "Локомотив"!