15:55 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джефферсон Фарфан: "Вперед, "Локомотив"

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Полузащитник сборной Перу Джефферсон Фарфан, подписавший контракт с "Локомотивом", поблагодарил руководство клуба за возможность проявить себя в составе железнодорожников.

– Теперь я игрок "Локомотива" и очень этому рад, – приводит пресс-служба железнодорожников слова Фарфана. – Для меня это большое событие. Спасибо президенту клуба, тренерскому штабу и болельщикам за то, что выбрали меня. Вперед, "Локомотив"!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

ДЖЕФФЕРСОН ФАРФАН: "ВПЕРЁД, "ЛОКОМОТИВ"? Однозначно! Только ВПЕРЁД! Желаем Фарфану больших футбольных достижений вместе с командой ЛОКОМОТИВ! Будем всегда РАДЫ этому успеху! Желаем Фарфану - вписаться - ВЛИТЬСЯ в футбольный коллектив Локомотива и показать всем нам ЛУЧШУЮ свою игру за всю свою футбольную карьеру, что была до Локомотива! Вот и пробил звёздный час для Фарфана! Мотай Фарфан на ус - все тренерские установки ПАЛЫЧА и помоги Локомотиву уверенно двигаться вверх по турнирной таблице и завоевать Кубок России в 2017 году! Задачи поставлены. Цели определены и есть к чему СТРЕМИТЬСЯ! УРА! Будем очень РАДЫ! ВПЕРЁД "ЛОКОМОТИВ"! ВПЕРЁД ФАРФАН! Однозначно! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

18:40 29 января

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