Джефферсон Фарфан: "Вперед, "Локомотив"

Полузащитник сборной Перу Джефферсон Фарфан, подписавший контракт с "Локомотивом", поблагодарил руководство клуба за возможность проявить себя в составе железнодорожников.
– Теперь я игрок "Локомотива" и очень этому рад, – приводит пресс-служба железнодорожников слова Фарфана. – Для меня это большое событие. Спасибо президенту клуба, тренерскому штабу и болельщикам за то, что выбрали меня. Вперед, "Локомотив"!
⚠️ Джефферсон Фарфан – игрок "Локомотива"!– ФК Локомотив (@fclm_official) 29 января 2017 г.
Jefferson Farfán es el jugador de "Lokomotiv"! Bienvenido!https://t.co/TcFYQnieLt pic.twitter.com/ktiErVQ1hO
Platinum1991
ДЖЕФФЕРСОН ФАРФАН: "ВПЕРЁД, "ЛОКОМОТИВ"? Однозначно! Только ВПЕРЁД! Желаем Фарфану больших футбольных достижений вместе с командой ЛОКОМОТИВ! Будем всегда РАДЫ этому успеху! Желаем Фарфану - вписаться - ВЛИТЬСЯ в футбольный коллектив Локомотива и показать всем нам ЛУЧШУЮ свою игру за всю свою футбольную карьеру, что была до Локомотива! Вот и пробил звёздный час для Фарфана! Мотай Фарфан на ус - все тренерские установки ПАЛЫЧА и помоги Локомотиву уверенно двигаться вверх по турнирной таблице и завоевать Кубок России в 2017 году! Задачи поставлены. Цели определены и есть к чему СТРЕМИТЬСЯ! УРА! Будем очень РАДЫ! ВПЕРЁД "ЛОКОМОТИВ"! ВПЕРЁД ФАРФАН! Однозначно! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
18:40 29 января