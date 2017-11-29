Джефферсон Фарфан: "Во время чемпионата мира не буду ощущать себя гостем в России"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан считает, что пока его команде слишком рано думать о чемпионстве несмотря на первое место после 18 туров. Также он рад, что перебрался в свое время в московский клуб, что также поможет ему во время чемпионата мира-2018​ в России.

– Судя по матчу первого круга с "Рубином", это очень сложный и неудобный соперник, - цитирует пресс-служба клуба Фарфана. - Одно могу сказать – приходите все на стадион, к каждому матчу мы должны относиться, как к особенному событию.

– Отрыв от ближайшего преследователя – шесть очков. Разве не заявка на чемпионство?

– Слишком рано об этом говорить. Впереди еще почти половина чемпионата, все может перевернуться. Но у нас сильная команда, много классных игроков и есть дух единства. Мы бьемся на поле друг за друга, идем от игры к игре. Но я готов признать приятный факт – на зимний перерыв мы уйдем первыми. Это очень здорово.

Я счастлив, что играю сейчас в "Локо", в России, что в моей судьбе все сложилось именно так. Чемпионат мира все ближе, а я чувствую, что уже привык к вашей стране. Во время ЧМ не буду ощущать себя гостем. И мне есть о чем рассказать партнерам по сборной. О матче в Хабаровске расскажу обязательно!