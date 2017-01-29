Джефферсон Фарфан: "Видел матчи сборной России, поэтому предложение "Локомотива" меня воодушевило"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан отметил, что в новой команде хотел бы продемонстрировать то, на что способен в футболе. Перуанец подчеркнул, что перед переходом в "Локомотив" собрал достаточно информации о чемпионате России.

– Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто пожелал мне успехов в новой команде, – цитирует клубная пресс-служба Фарфана. – Это и мои соотечественники, и болельщики прежних команд, и, конечно, болельщики "Локомотива". Вижу много добрых слов в соцсетях.

– Расскажите, каким был этот день?

– Счастливым! С утра прибыл в лагерь "Локо": команда была на тренировке, но в отеле меня ждал президент. Подписали контракт. И мне выдали футболку с восьмым номером. Это была классная идея – накануне показать эту футболку в соцсетях. Я чувствовал себя участником секретной операции (смеется).

– Почему – Россия и "Локомотив"?

– Мой путь в Россию лежал через Европу, поэтому Россия для меня не экзотика. Я видел матчи вашей сборной, матчи ваших клубов в еврокубках. Поэтому предложение от "Локомотива" меня воодушевило. Верю, что с "Локо" поучаствуем в еврокубках.

– Этого опыта у вас достаточно.

– Я играл в таких клубах, как ПСВ и "Шальке". И считаю, что мне очень повезло, потому что это был первоклассный футбол и бесценный опыт выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В обоих этих клубах я выигрывал трофеи, проявил себя на международном уровне, достиг со своими командами больших успехов. Сейчас я очень рад возвращению в Европу. Именно здесь, в "Локомотиве", я хочу продемонстрировать то, на что способен в футболе.

– Вы знаете что-то о России, о нашем чемпионате?

– У меня много приятелей, среди них Кевин Кураньи и Карлос Самбрано. Они рассказывали мне о России и о чемпионате. Поэтому у меня достаточно информации. Знаю, что "Локомотив" – известный клуб, сильная команда. "Локо" достоин лучшего места в таблице, чем занимает сейчас.

– Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека надеется, что в "Локомотиве" вы покажете футбол, достойный вызова.

– А еще он отметил, что чемпионат мира пройдет в России. Конечно, и я думал об этом. Возлагаю много надежд на свою игру в "Локомотиве".