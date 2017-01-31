Джефферсон Фарфан: "В "Локомотиве" сказали: "Парень, ты попал в семью"

Новичок "Локомотива" Джефферсон Фарфан в интервью "СЭ" отметил, что в команде его приняли отлично. По словам игрока, ему никто не отказывает в помощи, а главный тренер команды Юрий Семин ждет от футболиста качественной работы.
– Чувствую себя совершенно счастливым, футбол снова со мной. Отличная команда – с историей, со своими традициями. Меня хорошо приняли партнеры, персонал. Знаю, что теплые слова в интернете писали и болельщики. Такой прием был очень неожиданным, и он, конечно, вдохновил меня на самую серьезную работу.
– Первое, что вам сказали на тренировке?
– "Парень, ты попал в семью". И, знаете, это чувствуется. В "Локомотиве" собрались прекрасные люди. Меня хорошо встретили, никто не отказывает в помощи.
– Поговорили с главным тренером?
– Здорово, что он постоянно общается с игроками. Он сказал, что ждет от меня качественной работы. Постараюсь его не подвести. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
marksan
А папа в семье кто?
07:44
Platinum1991
ПАРЕНЬ, ТЫ ПОПАЛ В футбольную семью Локомотива и мы за тебя ОЧЕНЬ рады! Желаем Фарфану больших футбольных достижений вместе с командой ЛОКОМОТИВ! Будем всегда РАДЫ этому успеху! Желаем Фарфану - вписаться - ВЛИТЬСЯ в футбольный коллектив Локомотива и показать всем нам ЛУЧШУЮ свою игру за всю свою футбольную карьеру, что была до Локомотива! Вот и пробил звёздный час для Фарфана! Мотай Фарфан на ус - все тренерские установки ПАЛЫЧА и помоги Локомотиву уверенно двигаться вверх по турнирной таблице и завоевать Кубок России в 2017 году! Задачи поставлены. Цели определены и есть к чему СТРЕМИТЬСЯ! УРА! Будем очень РАДЫ! ВПЕРЁД "ЛОКОМОТИВ"! ВПЕРЁД ФАРФАН! Однозначно! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
06:20