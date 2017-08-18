Джефферсон Фарфан: "У меня были предложения, но я решил остаться в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан выразил надежду на то, что будет долго выступать в составе железнодорожников. Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в "Астон Виллу" или "Шанхай Шэньхуа". Предполагалось, что сумма трансфера могла составить восемь миллионов евро.

- Предложения действительно были, но я решил остаться в "Локомотиве". Это мой новый вызов, я сам его принял, - приводит ТАСС слова Фарфана. - Меня здесь очень хорошо приняли, поэтому даже не задумывался о переходе в другой клуб. Даст бог, проведу очень долгое время в "Локомотиве", буду стараться быть полезным клубу на все сто процентов. Мне очень приятно, как ко мне относятся одноклубники, тренерский штаб, президент клуба, болельщики.

За свою карьеру я играл на всех позициях, кроме вратаря. Я профессионал и с этим у меня проблем нет. Для меня самое главное - сыграть на максимуме на той позиции, где меня видит тренер. Если тренер видит, что мне нужно заполнить брешь, то я готов сыграть и в центре нападения, и в полузащите, и даже защитника.

Повторюсь, я профессионал, и с этим у меня проблем не возникает. Если потребуется, то во время матча могу встать в ворота, правда, для этого мне нужно немного потренироваться.

Напомним, что "Спартак" и "Локомотив" встретятся в матче 7-го тура чемпионата России, который состоится завтра, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.