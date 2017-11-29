Джефферсон Фарфан: "Смешно говорить, что "Локомотиву" повезло в Хабаровске"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан назвал матч 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (2:1) при 13 градусах мороза закалкой. Также он не согласен с теми, кто считает, что красно-зеленым везет в этом сезоне.

– Перед первым голом в штрафной площади была настоящая неразбериха. Это ваш мяч или армейский автогол?

– Это результат усилий всей нашей команды! – цитирует пресс-служба клуба Фарфана. –Автогол – это не фарт и не случайность, а результат воздействия на соперника. Мы их вжали в штрафную, им было очень тяжело. Но мяч не шел в ворота. Хозяева оборонялись всей командой, поставили плотный заслон.

– Победный гол на третьей добавленной минуте получился уж очень драматичным, столько волнений!

– Вы испугались?! Все в порядке. Да, я не забил пенальти, но рядом оказался Саша Коломейцев и другие ребята. Мяч не хотел залетать в ворота, спасибо, что удачно отскочил от перекладины. Мы его все-таки затолкали. Очень важные три очка.

– Что такое футбольный фарт? Уже начались разговоры, что "Локомотиву" слишком везет в последнее время.

– Значит, не все люди знают, что такое футбольный фарт. Это когда ты успешно обороняешься 90 минут, а потом выходишь в одну единственную атаку и открываешь счет. Смешно говорить, что нам повезло в Хабаровске. Наоборот – нам там не везло. Просто посмотрите на показатели матча. Это не похоже на ничью.

Главное, что у нас есть характер. Да, мы нередко забиваем на последних минутах. Но прежде чем выстрадать этот гол, мы давим и давим. И верим друг в друга. И еще, я думаю, были тактические победы, как в случае со "Спартаком" и "Зенитом". А такие матчи, как со СКА – это закалка. Во всех смыслах! (смеется).