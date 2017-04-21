09:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джефферсон Фарфан: "Семин остановил тренировку, чтобы мне и Ари поаплодировали игроки "Локомотива"

0
0
0
0

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан, оказавший вместе с нападающим команды Ари первую помощь пострадавшим в крупном ДТП под Тулой, назвал удивительным опытом случившуюся с ними историю. Игроки "Локо" помогли раненым в аварии на трассе "М2" в ночь с 16 на 17 апреля, возвращаясь с матча чемпионата России против "Арсенала" (3:0).

 
АРИ.Ари: "Видим дым, горят машины. И мы побежали спасать людей"

– Это был удивительный опыт, – сказал RPP для Фарфан. – Мы вышли из машины и поняли, что ситуация очень тяжелая. Мы помогли выбраться беременной женщине и ребенку, с ними все было в порядке. В другой машине был парень с искривленной шеей, его машина была полностью разбита. Мы думали, что он умер, но затем нащупали у него пульс. Потом мы 20 минут пытались открыть дверь его автомобиля, это было трудно, но все получилось.

Уже после главный тренер команды Юрий Семин остановил тренировку, чтобы партнеры нам поаплодировали. Это было приятно. Клуб отблагодарил нас, а пострадавшие, насколько мне известно, находятся в стабильном состоянии.

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий