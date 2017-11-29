Джефферсон Фарфан: "Самый холодный матч в карьере я провел в Хабаровске"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан признался, что матч 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" стал для него самым холодным в карьере. Игра прошла при температуре воздуха около минус 13 градусов по Цельсию.

– Разница во времени нас не сильно беспокоила, – цитирует пресс-служба клуба Фарфана. - Мы не ломали режим, жили по Москве. В этом плане было легче, чем в сборной. В Хабаровске мы проснулись, отправились позавтракать. А за окном – закат солнца. Мозг на это неважно реагирует. Просто надо убедить самого себя: все в порядке, надо немножко потерпеть.

Что касается холода... Для меня это экстремальные условия. Пожалуй, самый холодный матч в карьере я провел в Хабаровске. Мне сказали: да, сейчас холодно, но приезжай летом – будет тепло и красиво.

– Как утеплялись перед выходом на поле?

– В команде обо всем позаботились. Мы вышли на игру в специальных повязках, в бутсы положили стельки, утеплились термобельем... Правда, я не всегда чувствовал пальцы ног. Больше всего переживал, что при такой погоде и ледяном поле возникает вероятность травм. Весь организм при такой температуре становится... непредсказуемым. Мышцы работают иначе, и это риск, опасность.

– На чем еще сказывается погода?

– Например, на заменах. В таких условиях запасные игроки не могут находиться на скамейке. Их отправили греться в раздевалку, разминаться в зале. Эти помещения находятся в отдалении от поля. Когда Влад Игнатьев попросил замену, мы были вынуждены потерять пару минут.