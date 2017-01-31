Джефферсон Фарфан: "Самедов? Мое дело – играть, а не думать, кто лучше"

Перуанский новичок "Локомотива" Джефферсон Фарфан подчеркнул в интервью "СЭ", что он не видит смысла в сравнении с Александром Самедовым, который ушел в "Спартак". Он также отметил, что любит играть красиво.

– Вас взяли на место человека, которого "Локомотив" продал крупнейшему клубу России – "Спартаку". Знаете об этом?

– Слышал кое-что, знаю, что это игрок сборной России, вот, наверное, и все. Что я тут могу сказать? Кто-то приходит, кто-то уходит.

– Как думаете, вы сильнее Самедова?

– Мое дело – работать и доказывать, что я должен играть, а не думать о том, кто лучше, а кто хуже.

– Какие качества считаете своим главным оружием на поле?

– Могу сыграть везде в атаке – хоть справа, хоть слева, даже в центре. Люблю обыграть кого-нибудь один в один. Обожаю делать голы. Умею хорошо бить штрафные. А еще для меня очень важно играть красиво – наверное, как и для всякого футболиста из Южной Америки. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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