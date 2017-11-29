Джефферсон Фарфан: "После прямого рейса из Новой Зеландии до Лимы, восьмичасовой перелет до Хабаровска и обратно - пустяки"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан заявил, что его не испугал длительный перелет на матч 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск". Перуанец за последний месяц налетал более 55 тысяч километров, так как его сборная Перу играла в стыковых матчах чемпионата мира-2018​ с Новой Зеландией.

– 55 тысяч километров за месяц - это был сумасшедший график – прежде всего, благодаря участию моей национальной сборной в квалификации чемпионата мира-2018, - цитирует пресс-служба клуба Фарфана. - Честно говоря, не так просто восстановить в памяти эти перемещения. Целое приключение. Я отправился в Дубай, оттуда – в Новую Зеландию, затем в Перу, вернулся в Москву... В Хабаровске мне показалось, что я уже несколько раз обогнул экватор! Но цель того стоила. Перу на чемпионате мира в России! А "Локомотив" на первом месте.

– Самый продолжительный перелет за последнее время?

– 14 часов. Прямой рейс из Новой Зеландии до Лимы. Поэтому восьмичасовой перелет до Хабаровска, а затем обратно, это уже пустяки.

– Теперь в шутку вас называют "космонавтом"...

– Ха-ха, это забавное сравнение. Я и правда стал привыкать к длительным перелетам.