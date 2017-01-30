18:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джефферсон Фарфан: "После первого занятия я чувствую себя одновременно и уставшим, и воодушевленным"

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Новичок "Локомотива" нападающий Джефферсон Фарфан отметил, что его воодушевила первая тренировка команды. По его словам, он увидел, как команда взаимодействует. 

– В воскресенье был матч с "Осиеком", за которым я внимательно наблюдал с трибуны, – цитирует Фарфана официальный сайт "Локо". – Увидел, по какой схеме играет команда, как взаимодействуют игроки. Потом было знакомство с командой, представление. И начало интенсивной работы. После первого занятия я чувствую себя одновременно и уставшим, и воодушевленным.
 

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14653

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