Джефферсон Фарфан: "После первого занятия я чувствую себя одновременно и уставшим, и воодушевленным"

Новичок "Локомотива" нападающий Джефферсон Фарфан отметил, что его воодушевила первая тренировка команды. По его словам, он увидел, как команда взаимодействует.



– В воскресенье был матч с "Осиеком", за которым я внимательно наблюдал с трибуны, – цитирует Фарфана официальный сайт "Локо". – Увидел, по какой схеме играет команда, как взаимодействуют игроки. Потом было знакомство с командой, представление. И начало интенсивной работы. После первого занятия я чувствую себя одновременно и уставшим, и воодушевленным.

