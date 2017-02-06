Джефферсон Фарфан: "Очень рад сыграть за "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан после товарищеской игры с "Сенаном" (0:2) отметил, что комфортно чувствовал себя на позиции под нападающим. Перуанце подчеркнул, что у команды еще есть время подойти к первой официальной игре второй части сезона в наилучшем состоянии.

– Я очень рад сыграть за "Локомотив", – цитирует клубная пресс-служба Фарфана. – Матч с "Сенаном" получился тяжелым, но нужно понимать, что это часть подготовки к сезону.

День ото дня, от игры к игре мы будем становиться все лучше. Я комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим. Могу сыграть на любой позиции в атаке – без проблем. Но нужно адаптироваться к партнерам, команде и футболу, который мы хотим показывать. До возобновления сезона еще месяц, так что у нас есть время, чтобы подойти к первой игре в наилучшем состоянии.