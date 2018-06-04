Джефферсон Фарфан: "Очень рад, что моя история в "Локомотиве" продолжается"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан, продливший с клубом контракт на два года, отметил, что очень рад этому событию. По его словам, впереди самый важный для него турнир. Напомним, Фарфан сыграет на чемпионате мира в России за сборную Перу.

– Я провел в "Локо" два фантастических сезона. Здесь я нашел единомышленников, с которыми меня объединяют взгляды на футбол и стремление к победам, – цитирует Фарфана официальный сайт "Локомотива". – Наконец, "Локомотив" помог возвращению в сборную. Поэтому я очень рад, что моя история в клубе продолжается. В новом сезоне нас ждет множество испытаний в разных турнирах, и это будет интересно! Впереди самый важный турнир для моей страны. До скорой встречи в России!