Джефферсон Фарфан: "Не я лучший, а весь "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан после победы над "Зенитом" в 15-м туре чемпионата России (3:0) отметил, что для него не важны личные результаты. В этой игре перуанец сделал дубль и отдал результативную передачу.

- Вы сегодня - лучший игрок матча...

- Не я лучший, а вся наша команда. Мы все здорово поработали, а мои личные результаты не так важны. Хотя оформить дубль в таком матче, конечно, приятно.

- Почему в первом тайме команда практически ничего у чужих ворот не создала, а во втором забила сразу три?

- Сумели собраться и использовать свои моменты. Повторюсь, это не моя заслуга, а заслуга всей команды. Матч получился очень интересным и, главное, много голов. Какой футбол без голов?

- "Локомотив" – чемпион первого круга. Как насчет повторить во втором?

- Мы все для этого сделаем. Впереди много работы. Помимо чемпионата у нас ещё Лига Европы. Будем стараться быть лучшими в каждой игре.