Джефферсон Фарфан: "Матч против "Спартака" - это класико, "Локомотив" постарается полностью выложиться"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан отметил, что не уверен в том, что сыграет в матче 7-го тура чемпионата России против "Спартака". Он также добавил, что железнодорожники постараются полностью выложиться во встрече.

– Не буду делать прогнозов по поводу своего участия. Будем отталкиваться от того, как будет заживать травма, – приводит ТАСС слова Фарфана. – Матч против "Спартака" – это класико. Не могу сказать, что у меня есть мысли насчет мести за поражение в Суперкубке. В первую очередь, для меня это дерби, где надо играть на все сто процентов, и "Локомотив" постарается полностью выложиться. А что произойдет на поле, мы увидим в субботу.