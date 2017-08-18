10:55 | Футбол — РФПЛ

Джефферсон Фарфан: "Матч против "Спартака" - это класико, "Локомотив" постарается полностью выложиться"

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Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан отметил, что не уверен в том, что сыграет в матче 7-го тура чемпионата России против "Спартака". Он также добавил, что железнодорожники постараются полностью выложиться во встрече.

Не буду делать прогнозов по поводу своего участия. Будем отталкиваться от того, как будет заживать травма, – приводит ТАСС слова Фарфана. – Матч против "Спартака" – это класико. Не могу сказать, что у меня есть мысли насчет мести за поражение в Суперкубке. В первую очередь, для меня это дерби, где надо играть на все сто процентов, и "Локомотив" постарается полностью выложиться. А что произойдет на поле, мы увидим в субботу.

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится завтра, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Как завершится матч 7-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Локомотив"?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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lordblack

Ваше класико с торпедо!

11:50

Baalex

Вот для спартаковцев, Форлан, это вообще не класико!

11:47

Jean4

Хаха, кого не послушаешь у всех клубов матчи со Спартаком то классико, то дерби, то еще что. )))

11:32

marksan

С каких пор Спартак - Локо стало классикой? Или теперь весь чемпионат России сплошная классика?

11:28

burmistr

ДЖЕФФЕРСОН ФАРФАН: "МАТЧ ПРОТИВ "СПАРТАКА" - ЭТО КЛАСИКО, а вот этот паровозик у меня в комнате для игрушек способен потащить за собой целый состав из вагонов,под заязку набитых глупостями! Сам великий Чорлука попросил гениального Самедова помочь освоиться в "Спартаке" новичку,чтобы он больше не забивал,а КБ все играли,как Самедов и попали,наконец,в ФНЛ! А поскольку Маринкины дырки больше стандарта,я готов заменить его в воротах "Локомотива", если Семин скажет . Ещё до того,как его выгонят."

11:21