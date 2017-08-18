Джефферсон Фарфан: "Матч против "Спартака" - это класико, "Локомотив" постарается полностью выложиться"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан отметил, что не уверен в том, что сыграет в матче 7-го тура чемпионата России против "Спартака". Он также добавил, что железнодорожники постараются полностью выложиться во встрече.
– Не буду делать прогнозов по поводу своего участия. Будем отталкиваться от того, как будет заживать травма, – приводит ТАСС слова Фарфана. – Матч против "Спартака" – это класико. Не могу сказать, что у меня есть мысли насчет мести за поражение в Суперкубке. В первую очередь, для меня это дерби, где надо играть на все сто процентов, и "Локомотив" постарается полностью выложиться. А что произойдет на поле, мы увидим в субботу.
Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится завтра, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
lordblack
Ваше класико с торпедо!
11:50
Baalex
Вот для спартаковцев, Форлан, это вообще не класико!
11:47
Jean4
Хаха, кого не послушаешь у всех клубов матчи со Спартаком то классико, то дерби, то еще что. )))
11:32
marksan
С каких пор Спартак - Локо стало классикой? Или теперь весь чемпионат России сплошная классика?
11:28
burmistr
ДЖЕФФЕРСОН ФАРФАН: "МАТЧ ПРОТИВ "СПАРТАКА" - ЭТО КЛАСИКО, а вот этот паровозик у меня в комнате для игрушек способен потащить за собой целый состав из вагонов,под заязку набитых глупостями! Сам великий Чорлука попросил гениального Самедова помочь освоиться в "Спартаке" новичку,чтобы он больше не забивал,а КБ все играли,как Самедов и попали,наконец,в ФНЛ! А поскольку Маринкины дырки больше стандарта,я готов заменить его в воротах "Локомотива", если Семин скажет . Ещё до того,как его выгонят."
11:21