Джефферсон Фарфан: "Лучшего дебюта я не мог себе представить"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан после матча 21-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0) посвятил свой первый гол за железнодорожников болельщикам и близким. По словам хавбека, команда становится сильнее с каждым днем.

– Лучшего дебюта я не мог себе представить, – сказал Фарфан в интервью пресс-службе "Локомотива". – Меня все поздравляют с дебютом, победой и голом – три в одном! Это очень радостные ощущения.

– Первый гол можно кому-нибудь посвятить.

– Хочу посвятить этот гол всем тем, кто верит в меня и поддерживает. Прежде всего, близким людям. Я очень благодарен команде и болельщикам за поддержку. Общения с одноклубниками становится все больше, и взаимопониманием на поле я вполне доволен. На это требовалось время. Я чувствую, что прибавляю с каждым днем.

– А команда в целом?

– Мы становимся лучше. Считаю, что в этом матче мы проявили себя как настоящая команда, на поле работали по плану.

– Фактически вы сыграли на позиции форварда, порадовали универсализмом.

– Скажу так: я настраивался не раз пробить по воротам "Уфы". Была установка от главного тренера: почаще бить, дорожить этой возможностью. Я убедился в том, соперник умеет "закрыть" игру, и можно остаться без моментов. Поэтому – бить, бить... Заметив открытый угол, я сразу принял решение пробить. Получилось удачно.