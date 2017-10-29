Джефферсон Фарфан: "Каждая голевая атака - заслуга всей команды"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан после победы над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России поблагодарил главного тренера Юрия Семина, который назвал перуанца настоящим гением. Во встрече с питерцами южноамериканский форвард оформил дубль и сделал голевую передачу.

- Что случилось после перерыва?

- Мы сделали выводы из первой половины, смогли ровнее держать линии, нам стали удаваться быстрые контратаки.

- Дубль и голевая передача - ожидали, что проведете такой результативный матч?

- В первую очередь, это результат командной игры. Каждая голевая атака - заслуга всей команды, которая провела отличную игру.

- "Локомотив" сможет удержать победный ритм до конца чемпионата?

- Мы должны продолжать работать с привычной скромностью, команда в хорошей форме, нам многое удается, так что будем стараться сохранить этот темп.

- Что на ваш взгляд произошло с защитой "Зенита" во втором тайме?

- Меня не волнует, что происходит с соперником, меня волнует то, как действует моя команда. Слава Богу, мы сегодня действовали отлично.

- Юрий Семин сказал, что вы - настоящий гений.

- Спасибо ему за эти слова, но я всегда думаю только о команде и работаю на поле для общего блага. Для меня это самое важное. (Егор БЫЧКОВ)

Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"