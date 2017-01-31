Джефферсон Фарфан: "Хиддинк научил меня, как стать своим в Европе"

Новичок "Локомотива" Джефферсон Фарфан в интервью "СЭ" отметил, что экс-тренер ПСВ Гус Хиддинк помог ему сделать первые шаги в европейском футболе. По словам игрока, именно благодаря голландцу его карьера в Европе сложилась хорошо.

– В ПСВ вы оказались благодаря Гусу Хиддинку. Что осталось в памяти от работы с ним?

– Хиддинк помог мне сделать первые шаги в европейском футболе – а они были самими трудными. Он поверил в меня, всегда помогал, давал очень ценные советы, многому научил. Благодаря Хиддинку моя карьера в Европе сложилась хорошо.

– Главное, чему он вас научил?

– Стать своим в Европе. Адаптироваться к европейскому футболу после южноамериканского. Далеко не все могут успешно сделать этот переход. Даже самые талантливые ребята сыпались после переезда через океан. Молодым порой сложно понять, в чем нужно поменяться, чтобы привыкнуть к новым условиям. Еще Хиддинк – отличный мотиватор. Он направил меня на верный путь.