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Джефферсон Фарфан: "Хиддинк научил меня, как стать своим в Европе"

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Новичок "Локомотива" Джефферсон Фарфан в интервью "СЭ" отметил, что экс-тренер ПСВ Гус Хиддинк помог ему сделать первые шаги в европейском футболе. По словам игрока, именно благодаря голландцу его карьера в Европе сложилась хорошо.

 
27 ноября 2007 года. Москва. ЦСКА - ПСВ - 0:1. 39-я минута. Джефферсон ФАРФАН забивает мяч в ворота Игоря АКИНФЕЕВА.Джефферсон Фарфан: "ЦСКА уже забивал. Как такое забудешь?"

– В ПСВ вы оказались благодаря Гусу Хиддинку. Что осталось в памяти от работы с ним?

– Хиддинк помог мне сделать первые шаги в европейском футболе – а они были самими трудными. Он поверил в меня, всегда помогал, давал очень ценные советы, многому научил. Благодаря Хиддинку моя карьера в Европе сложилась хорошо.

– Главное, чему он вас научил?

– Стать своим в Европе. Адаптироваться к европейскому футболу после южноамериканского. Далеко не все могут успешно сделать этот переход. Даже самые талантливые ребята сыпались после переезда через океан. Молодым порой сложно понять, в чем нужно поменяться, чтобы привыкнуть к новым условиям. Еще Хиддинк – отличный мотиватор. Он направил меня на верный путь.

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Материалы REN-TV

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