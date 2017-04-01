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Джефферсон Фарфан: "Готов и к зиме, и к синтетике в Уфе"

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Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан в преддверии игры 21-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что готов выйти на поле. Перуанец по-прежнему не дебютировал в составе московской команды из-за травмы, полученной на зимних сборах.

– Трудности не должны смущать нас, – цитирует клубная пресс-служба Фарфана. – Мы должны использовать наши сильные качества и продвинуться в турнирной таблице. При этом отмечу "Уфу": на занятиях мы обсуждали соперника и представляем его силу.

– Как оцениваешь свою готовность?

– Я готов играть, теперь вопрос только в конкуренции или тактических нюансах. С нетерпением жду дебюта в чемпионате России. Обидно было получить повреждение в конце зимних сборов, мне пришлось заниматься лечением, но сейчас все в порядке. И главное – я почувствовал, что в последнюю неделю-две заметно прибавил во взаимопонимании с партнерами на поле.

– Зима. Синтетика...

– И к этому я тоже готов! Когда самолет подлетал к Уфе, я поразился: полно снега, и он растает, наверное, только к лету. Что касается синтетики, то для меня такое покрытие – не экзотика, но играл на нем мало. Во время тренировки адаптировался к полю, ощущения нормальные.

Трансляция матча "Уфа" – "Локомотив"

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/15067

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