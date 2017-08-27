Джефферсон Фарфан: "Буду выходить на любой позиции"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан после матча 8-го тура чемпионата России против "Урала" (2:1) отметил, что является командным игроком и не расстраивается, если уходит с поля без забитых мячей. В сегодняшней встрече перуанец открыл счет, забив второй мяч в сезоне.

– Я работаю на команду, - приводит пресс-служба "Локо" слова Фарфана. - Полузащитники всегда должны ждать своего шанса. Если получается – забиваем, если нет – помогаем друг другу. Когда забивают партнеры, это также приятно.

– Ты набрал отличную форму, играешь буквально везде. Думал, что придется осваивать новые позиции?

– Для меня проблем нет, я буду выходить на любой позиции и максимально отдаваться игре.