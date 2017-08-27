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03:15 | Футбол — РФПЛ

Джефферсон Фарфан: "Буду выходить на любой позиции"


Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан после матча 8-го тура чемпионата России против "Урала" (2:1) отметил, что является командным игроком и не расстраивается, если уходит с поля без забитых мячей. В сегодняшней встрече перуанец открыл счет, забив второй мяч в сезоне. 

– Я работаю на команду, - приводит пресс-служба "Локо" слова Фарфана. - Полузащитники всегда должны ждать своего шанса. Если получается – забиваем, если нет – помогаем друг другу. Когда забивают партнеры, это также приятно.

– Ты набрал отличную форму, играешь буквально везде. Думал, что придется осваивать новые позиции?

– Для меня проблем нет, я буду выходить на любой позиции и максимально отдаваться игре.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16163

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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