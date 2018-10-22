Джано вслед за Самедовым поблагодарил Карреру за совместную работу

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе поблагодарил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру за совместную работу. Сегодня, 22 октября, красно-белые объявили об отставке Карреры.

- Спасибо за все, - написал Джано в Инстаграме, - добавив шары красно-белого цвета и эмодзи со стрелкой вверх.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Сегодня, 22 октября, он отправлен отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

Ранее одноклубник Джано Александр Самедов поблагодарил Карреру. Также сообщалось, что Рауль Рианчо провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".