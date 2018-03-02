16:27 | Футбол — РФПЛ

Джано тренируется в общей группе без ограничений


Полузащитник "Спартака"Джано Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба красно-белых. В ближайшее время к полноценной работе на равных с партнерами приступит хавбек Артем Тимофеев.

Также отмечается, что защитник Георгий Тигиев занимается по индивидуальной программе, Сердар Таски продолжает лечение после травмы, полученной в ответной игре с "Атлетиком" (2:1). Георгий Джикия проходит курс реабилитации после операции.

Напомним, что матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Опрос

Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
голосовать

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-03-02-dzhano_treniruyetsya_v_obshchey_gruppe_bez_ogranicheniy/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!