Джано тренируется в общей группе без ограничений

Полузащитник "Спартака"Джано Ананидзе вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба красно-белых. В ближайшее время к полноценной работе на равных с партнерами приступит хавбек Артем Тимофеев.

Также отмечается, что защитник Георгий Тигиев занимается по индивидуальной программе, Сердар Таски продолжает лечение после травмы, полученной в ответной игре с "Атлетиком" (2:1). Георгий Джикия проходит курс реабилитации после операции.

Напомним, что матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.