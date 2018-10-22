23:01 22 октября | Футбол — РПЛ

Джано: "Публично поблагодарить Карреру подсказал Самедов? В таких моментах никто ничего не подсказывает"

Инстаграм Джано Ананидзе. Инстаграм Джано Ананидзе.
Инстаграм Джано Ананидзе.
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Джано Ананидзе стал вторым игроком "Спартака" после Александра Самедова, кто публично поблагодарил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру за совместную работу. Сегодня, 22 октября, красно-белые объявили об отставке Карреры.

"Спасибо за все", - написал Джано в Инстаграме, - добавив шары красно-белого цвета и эмодзи со стрелкой вверх.

Один из пользователей поинтересовался у игрока: "Сам или Самедов подсказал?" Молодец все равно".

На что Джано ответил: "В таких моментах никто ничего не подсказывает. И заставлять никто никого не будет".

Инстаграм Джано Ананидзе.
Инстаграм Джано Ананидзе.

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