Джано: "Публично поблагодарить Карреру подсказал Самедов? В таких моментах никто ничего не подсказывает"

Джано Ананидзе стал вторым игроком "Спартака" после Александра Самедова, кто публично поблагодарил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру за совместную работу. Сегодня, 22 октября, красно-белые объявили об отставке Карреры.

"Спасибо за все", - написал Джано в Инстаграме, - добавив шары красно-белого цвета и эмодзи со стрелкой вверх.

Один из пользователей поинтересовался у игрока: "Сам или Самедов подсказал?" Молодец все равно".

На что Джано ответил: "В таких моментах никто ничего не подсказывает. И заставлять никто никого не будет".

Инстаграм Джано Ананидзе.

"Еще увидимся..." Игроки "Спартака" благодарят Карреру