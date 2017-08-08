Джано Ананидзе: "Ждал победы "Спартака" в чемпионате России 10 лет"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе отметил, что после победы в чемпионате России его стали чаще узнавать на улице. По его словам, сейчас к футболисту подходит много людей во время прогулок по Москве.

– Раньше меня узнавали на улице три-четыре человека, когда выбирался с семьей в центр прогуляться, - цитирует пресс-служба клуба Ананидзе. - Сейчас ко мне подходит много людей. Или же просто теперь больше спартаковских болельщиков проводит время на Красной площади, Арбате или на Лубянке. Смотрят на меня, потом решаются заговорить: "Джано, это ты?" – "Я!" – "Давай сфотографируемся! Ты – чемпион России, ты вписал свое имя в историю!"

– В Грузии вы тем более не обделены вниманием.

– Там после победы "Спартака" в чемпионате России был большой праздник. Все гуляли в ресторане. Правда, без меня: мероприятие состоялось сразу после того как нам вручили кубок в Москве. Друзья звонили мне по Viber, показывали, как отмечают победу. Вообще получил много поздравлений. Даже из правительства Грузии звонили. Для меня это очень приятно: столько людей тебя уважает!

– Вы ждали этой победы 10 лет – все то время, что играете в "Спартаке"...

– Все эти годы шел к ней. Когда, наконец, достиг цели, больше ни о чем не думаешь – "летаешь". Я с четырех лет гоняю мяч, в 24 года стал чемпионом России. А Россия ведь не маленькая страна. Она огромная. И ты осознаешь, что победил со "Спартаком" – легендарным, самым титулованным клубом страны. Те эмоции не передать словами! Рад за многочисленных поклонников красно-белых, которые тоже долго ждали нашей победы. Хочу выиграть чемпионат еще много раз.