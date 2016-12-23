Джано Ананидзе: "Я в "Спартаке" с 2007 года – такого коллектива, как при Каррере, не было никогда"

Героем традиционной рубрики "Разговор по пятницам" стал полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе. Он подчеркнул, что лидирующее положение красно-белых в турнирной таблице премьер-лиги – заслуга главного тренера Массимо Карреры.

– Много версий, за счет чего "Спартак" выбился в лидеры. Главная причина?

– Каррера. Я в клубе с лета 2007-го, лишь на год уезжал в "Ростов". Такого коллектива, как при Массимо, не было никогда. Сегодня один за всех и все за одного.

– Это точно заслуга итальянца?

– Сто процентов. Он создал атмосферу. Вы же видите, какое желание бороться, побеждать…

– При Аленичеве этого не было? Люди-то те же.

– Люди те же – а не было! По себе чувствую: за Карреру могут встать все. А доверие – к каждому. Любой в "Спартаке" сейчас так ответит. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

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