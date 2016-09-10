Джано Ананидзе: "Уже девять лет в "Спартаке", но никогда не видел, чтобы мы так сражались"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что главный тренер Массимо Каррера умеет здорово мотивировать команду. По словам хавбека, красно-белые сражаются как никогда.

– Настраиваемся серьезно. У нас хорошее настроение. Очень рады, что находимся на первой строчке в турнирной таблице, – цитирует Ананидзе официальный сайт "Спартака". – Но еще после матча с "Краснодаром" мы обсудили эту тему и договорились, что эйфорию нужно оставить в раздевалке. Надо готовиться к каждой игре и бороться до конца. Уже девять лет играю в "Спартаке", но никогда не видел, чтобы мы так сражались, как сейчас. Один за всех и все за одного. Если будем продолжать в том же духе, то футбольный бог будет на нашей стороне.



Каррера здорово мотивирует нас. Каррера – темпераментный итальянец. Его установки всегда эмоциональные. Он умеет подобрать нужные слова, завести нас. Хорошо то, что Каррера постоянно общается со всеми футболистами. Когда играем двусторонку на тренировках, он часто говорит: "Еще не решил, кто будет в старте. Старайтесь все. У него на поле выходит тот, кто на данный момент находится в лучшей форме. И это правильно.