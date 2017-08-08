14:19 | Футбол — РФПЛ

Джано Ананидзе: "Если не выхожу на поле, то после матча лучше меня не беспокоить"


Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе отметил, что он хочет больше играть. По его словам, он сильно расстраивается, если не выходит на поле.

- Как настроение сейчас? В нескольких матчах на старте сезона не участвовал… Хочу играть, - цитирует пресс-служба клуба Ананидзе. - Но состав определяет тренер, это его решение. Всегда говорю, что футбол для меня – все. Поэтому выкладываюсь не на сто, а на сто пятьдесят процентов. Понимаете, я такой футболист… Должен созидать, создавать моменты, обыгрывать соперников… Когда не выходишь на поле, теряешь тонус. Поэтому для меня сейчас ситуация складывается плохо. Потом будет сложно входить в игру.

– Ну, сезон только начался… Все может измениться.

– Доволен только тогда, когда играю постоянно. А если не выхожу на поле – меня это очень расстраивает.

– Вас, наверное, после матчей лучше не беспокоить.

– Мои друзья и родные это знают. После игр звонят мне, только если хорошо сыграю. А если не выхожу на поле вообще, то общаться со мной не стоит. В такие дни настроения говорить нет. Для меня как для футболиста игры – самое важное, что только может быть.

 

 

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2017-08-08-dzhano_k_chempionstvu_shel_s_chetyrekh_let/

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