Джанлука Виалли: "Манчини не покинет "Зенит" ради "Вест Хэма"

Экс-форвард "Ювентуса" и сборной Италии Джанлука Виалли подчеркнул, что не верит слухам об уходе Роберто Манчини из "Зенита". Ранее британские СМИ сообщили, что специалист может возглавить "Вест Хэм".

– Думаю, что Роберто абсолютно счастлив в Санкт– Петербурге, – цитирует ТАСС Виалли. – У него все складывается хорошо – команда лидирует в чемпионате и успешно выступает в Лиге Европы. Когда ты едешь в Россию в такой проект, как "Зенит", то рассчитываешь оставаться в нем минимум два-три года. В "Вест Хэм" он сейчас не поедет.

Манчини сватают в "Вест Хэм". Итальянец уедет из Петербурга?