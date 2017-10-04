Джанлуиджи Буффона: "Нравятся Буффон, Яшин и Дасаев"

Голкипер "Ростова" Илья Абаев признался, что ему нравится игра вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. Раньше 36-летнему россиянину нравились российские голкиперы Лев Яшин и Ринат Дасаев​.

- Говорят, что вратари – особенные люди.

- Нет. Просто на фоне команды мы выделяемся, так как вратарь один, а полевых игроков 10. Какие-то особенные черты, конечно, формируются, но чего-то сверхъестественного выделить не могу.

- У вас были кумиры среди вратарей?

- Лев Яшин, Ринат Дасаев. А сейчас нравится Буффон, так как он показывает великолепную игру в достаточно зрелом возрасте.