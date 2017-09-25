Джанаев - в воротах "Рубина" на матч с "Ахматом"

Стали известны составы "Ахмата" и "Рубина" на матч 11-го тура чемпионата России. Место в воротах казанцев впервые в чемпионате России займет Сослан Джанаев. Голкипер присоединился к "Рубину" этим летом, перейдя из "Ростова", и пока провел только одну игру в Кубке России. В десяти предыдущих поединках премьер-лиги играл голкипер Сергей Рыжиков. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Ахмат": Городов - Уциев, Родолфу, Семенов, Анхель Ромеро, Мохаммади - Швец, Исмаэл - Жаба, Садаев, Бериша.

Запасные - Гудиев, Плиев, Сампайо, Х. Кадыров, Бацуев, Роши, Раванелли, Митришев, Ахъядов, Мбенг, Балай.

"Рубин": Джанаев - Бауэр, Кудряшов, Навас, Сигурдссон, Набиуллин - Оздоев, М'Вила, Лестьенн - Канунников, Азмун.

Запасные - Рыжиков, Акмурзин, Бурлак, Сорокин, Махатадзе, Цакташ, Рочина, Карадениз, Жемалетдинов.

Матч "Ахмат" - "Рубин" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.