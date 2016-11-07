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Джанаев признан лучшим игроком "Ростова" в октябре

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Голкипер "Ростова" Сослан Джанаев признан болельщиками донского клуба лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба ростовчан. Вратарь получил оценку 4,89 при максимуме в пять баллов. В прошлом месяце Джанаев сыграл в четырех матчах "Ростова" в премьер-лиге, два из которых он провел на ноль - против ЦСКА (2:0) и "Уфы" (0:0). Кроме того, принял участие в игре 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1).

Второе место в голосовании занял Тимофей Калачев (4,74), третье - Александр Гацкан (4,60), четвертое - Сесар Навас (4,45), пятое - Миха Мевля (4,27).

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10585

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