Джанаев признан лучшим игроком "Ростова" в октябре

Голкипер "Ростова" Сослан Джанаев признан болельщиками донского клуба лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба ростовчан. Вратарь получил оценку 4,89 при максимуме в пять баллов. В прошлом месяце Джанаев сыграл в четырех матчах "Ростова" в премьер-лиге, два из которых он провел на ноль - против ЦСКА (2:0) и "Уфы" (0:0). Кроме того, принял участие в игре 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1).

Второе место в голосовании занял Тимофей Калачев (4,74), третье - Александр Гацкан (4,60), четвертое - Сесар Навас (4,45), пятое - Миха Мевля (4,27).