Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев приступил к тренировкам на сборе в Белграде, информирует пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне РФПЛ Джанаев провел 18 матчей и пропустил 13 мячей. Болельщики "Рубина" назвали голкипера лучшим игроком сезона-2017/18.

Сбор команды Курбана Бердыева в Сербии проходит с 17 по 30 июня. Соперниками казанцев в этот период подготовки станут "Чукарички" (26 июня) и "Раднички" (30 июня).