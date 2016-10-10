Джанаев, Полоз и Ерохин присоединились к "Ростову"

Игроки "Ростова" Сослан Джанаев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз провели тренировку в составе клуба, информирует пресс-служба дончан. Все футболисты вчера принимали участие в контрольном матче сборной России против сборной Коста-Рики (3:4). Вратарь, для которого минувшая игра стала дебютной в национальной команде, провел на поле весь матч, Ерохин появился на поле с первых минут и был заменен на 82-й, а Полоз отыграл 34 минуты во втором тайме.

Тренировка в разгаре pic.twitter.com/7DtLImIp8Z – Football Club Rostov (@rostovfc) 10 октября 2016 г.