16:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джанаев, Полоз и Ерохин присоединились к "Ростову"

0
0
0
1

Игроки "Ростова" Сослан Джанаев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз провели тренировку в составе клуба, информирует пресс-служба дончан. Все футболисты вчера принимали участие в контрольном матче сборной России против сборной Коста-Рики (3:4). Вратарь, для которого минувшая игра стала дебютной в национальной команде, провел на поле весь матч, Ерохин появился на поле с первых минут и был заменен на 82-й, а Полоз отыграл 34 минуты во втором тайме.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

zik

А Полоз?

16:57

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ